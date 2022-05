Moderne melkboer doet het goed in Westland, maar fooi hoeven de bezorgers niet te verwachten

,,Houd je vast, want het is hier hobbelig.” Tessa Olislagers (19) stuurt haar elektrische Picnic-karretje over de verkeersdrempels van de Madepolderweg heen. We schudden op en neer als we richting het Westland koersen. Ze heeft net haar wagentje volgeladen met kratjes vol boodschappen voor klanten in Honselersdijk en Kwintsheul.