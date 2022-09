Moeder en kind vallen van trap en zijn met spoed naar ziekenhuis gebracht

Kunstenaar Jasper van der Wel oogst ook na zijn dood roem

Een grootmeester in het etsen. Met deze lovende woorden omschreef de directeur van het Singer museum in Laren het werk van een voor hem onbekende kunstenaar. Hij sprak over Jasper van der Wel, de in De Lier geboren kunstenaar die vorig jaar overleed. Zijn artistieke erfenis wordt geëerd met een kunstboek en een tentoonstelling in de Johanneskerk in Laren.

5 september