Mogelijk extra compensatie reizigers Hoekse Lijn

Doel van de maatregelen is om bestaande reizigers tegemoet te komen voor het lange wachten op de metro en nieuwe reizigers te verleiden straks de metro te verkiezen boven de auto.

Testritten

Het is onduidelijk wanneer de metro in gebruik wordt genomen, maar volgens de laatste berichten niet voor eind mei, begin juni. Er wordt gewacht op beveiligingssoftware en veiligheidsverklaring. Ondertussen vinden wel testritten plaats. Bokhove hoopt in maart meer duidelijkheid te kunnen geven.