Mohamed el Mokaddem gaat Hagenaars uit de bijstand halen

Acht jaar niet gewerkt, verslaafd geweest, alleenstaand, de zorg voor opgroeiende kinderen en financiële schulden op de koop toe: maakt een man of vrouw met zo’n persoonlijke geschiedenis kans om ooit nog aan een baan te komen? ,,Jazeker”, zegt Mohamed el Mokaddem (35), programmadirecteur van de nieuw opgerichte Taskforce +500. Onder deze naam gaat een nieuw en gezamenlijk werkoffensief van de Haagse wethouders Rachid Guernaoui (Werkgelegenheid) en Bert van Alphen (Sociale Zaken) van start. Dit is voortgekomen uit het coalitieakkoord ‘Den Haag, Stad van Kansen en Ambities’. Het doel van deze Taskforce +500 is jaarlijks 500 Hagenaars extra uit de bijstand te krijgen en aan een baan te helpen, bovenop de reguliere opgave van 4000 mensen per jaar.

Ambitie

,,Het is een grote ambitie”, weet El Mokaddem, ,,die een flinke inzet vergt van de stad en regio om het waar te maken.'' Den Haag telt momenteel 26.000 mensen met een bijstandsuitkering, van wie er circa 20.000 langer dan 1,5 jaar in de bijstand zitten. De Taskforce +500 richt zich met name op die mensen.



,,Inzicht krijgen in wie dat zijn, wat ze kunnen en wat ze nodig hebben om aan het werk te gaan. Dat is een van de pijlers van onze programma-aanpak. Den Haag wil investeren in het ontwikkelen van mensen en hen op die manier duurzaam aan het werk helpen”, aldus El Mokaddem.



Binnenkort begint een reeks van bijeenkomsten van de Taskforce +500 met werkgevers en kandidaten in Den Haag en de regio Haaglanden. El Mokaddem: ,,Perspectief creëren voor kandidaten doen we onder andere samen met werkgevers. In tal van sectoren zijn zij heel hard op zoek naar gemotiveerde mensen. In die zin hebben we het economische tij mee. Wie en wat zoeken werkgevers? Hoe kunnen wij ze beter helpen? Welke tips en suggesties hebben zij voor ons? Daarvoor dienen de bijeenkomsten. Ons gezamenlijke doel is immers om de goede match tot stand te brengen tussen kandidaat en werkgever. Een échte match. Niet voor even, maar duurzaam.''