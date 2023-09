Moldavië wil eigen tuinbouwsector flinke boost geven met hulp van Westlandse ondernemers

Joep reist ondanks syndroom van down zelfstan­dig met vliegtuig: ‘Hij kan altijd meer dan je verwacht’

Joep Marijnen (24) had een wens begin dit jaar: of hij met het vliegtuig van Turijn terug naar Nederland mocht reizen. Zonder ouders, zonder broer. Hoe? Dat had hij ook al bedacht: met zijn ov-chipkaart. Moeder Hanneke Andringa: ,,We hebben dat ticket voor hem gekocht. Met alles wat hij de afgelopen jaren heeft geleerd, wisten wij: Joep kan dit gewoon.”