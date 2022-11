Mondkapjes en omgekeerde vlaggen: Westlanders staan steeds vaker met de rug naar elkaar toe

Druivenkwe­ke­rij Sonnehoeck vecht voor voortbe­staan na overlijden grondleg­ger: ‘Geo moet snel vervangen worden’

Het overlijden van grondlegger Geo van Leeuwen, eerder dit jaar, heeft een enorm gat geslagen in de dagelijkse gang van zaken bij de historische druivenkwekerij Sonnehoeck in Kwintsheul. Van Leeuwen hield de kwekerij samen met de vrijwilligers draaiende, nu is dringend een vervanger nodig. Voor een betaalde kracht heeft Sonnehoeck een bedrag van 50.000 euro per jaar nodig, anders komt de toekomst in gevaar.

11 november