Monsterse Fred springt minister De Jonge van blijdschap in de armen: ‘Afstand bestaat bij ons niet’

Fred zag er totaal niet tegenop om het spuitje te krijgen. Integendeel, hij was dolenthousiast. In zijn appartement in Het Westerhonk wonen mensen met een verstandelijke beperking, die soms bang zijn voor een prik. Dat had geen invloed op Freds euforie. Hij moest nog wel even wachten op medebewoner Jochem. Toen hield hij het echt niet meer en sprong minister De Jonge in de armen. ,,Zelfs als de minister dat had willen ontwijken, was dat hem niet gelukt”, vertelt woordvoerder Nanda Troost.