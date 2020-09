Monsterse kinderen kunnen van witwassen verdachte moeder weer in armen sluiten: ‘Zij hebben mij nodig’

Van Rijckevor­sel­school wordt INOVA: ‘Dit voelt echt als een nieuwe start’

1 september De Van Rijckevorselschool in Hoek van Holland gaat vanaf nu verder onder de naam INOVA. De school aan de Mercatorweg heropende maandag de deuren. En de naam is niet het enige dat is veranderd. Interim-directeur Martine van den Berg is trots op het eindresultaat: ,,De school bruist weer.’’