‘Mooi dat we deze traditie kúnnen doorgeven’

IJspret in De LierHet is weer gelukt. De betonnen ondergrond van de Piet Keyzerbaan in De Lier is vannacht nauwkeurig besproeid door de fanatieke ijsmeesters van ijsvereniging Hard Gaat-ie. Met als resultaat een mooie laag ijs waar jong en oud vandaag op kunnen schaatsen.

Al schuifelend komen ze het ijs op. Vader Walter van den Berg houdt zoon Teun (2) stevig vast. In zijn andere hand hangen een tas én een slee. Teun schuifelt met zijn sneeuwlaarsjes over het ijs. Smak, daar gaat hij. Hij glijdt zo op zijn billen.

Ja, het is voor iedereen even wennen. Voor het eerst deze winter is de ijsbaan, genoemd naar de Lierse schaatser Piet Keyzer, weer open. Vrijdagavond hadden de ijsmeesters het al geprobeerd, maar de vrieskou kwam te laat. Maar bij de tweede poging is het wel gelukt.

,,Als het min één is, begint het al te kriebelen,” zegt Wim van den Berg, voorzitter van ijsvereniging Hard Gaat-ie. ,,Maar bij min twee kunnen we echt aan de slag. We zijn 's avonds om zeven uur begonnen. En vanochtend lag er een mooie ijsvloer. Prachtig toch?”

Met een grote zwaai trekt Van den Berg zijn zoon Teun weer met twee voeten op het ijs. Hij is de neef van voorzitter Wim. Op de Lierse schaatsbaan is het ons-kent-ons. Het hele dorp is uitgelopen om van het eerste ijs van 2019 te kunnen genieten. Onder Teun z'n voeten gaan dubbele ijzers, maar eerst mag hij op de slee. ,,Het ijs verbroedert”, zegt Walter. ,,Familie en vrienden, iedereen komt een kijkje nemen.”

,,Veel van de kleintjes die hier nu schaatsen, nemen ook later schaatsles bij Hard Gaat-ie”, vult zijn vrouw Tamara aan. Ze is net het ijs opgekomen met haar dochter Eva, die nog in de kinderwagen ligt. ,,Vorig jaar was ik nog zwanger van haar en kon ik het ijs niet op. Vroeger heb ik altijd geschaatst. Dus nu móest ik wel gaan natuurlijk", zegt ze lachend.

Nostalgie

En zo denken er meer over. Schaatsen in de buitenlucht is immers een zeldzame situatie geworden. ‘Vroeger konden we nog elke winter de sloot op’, klinkt het. De nostalgie voert de boventoon bij de ouders. Ze zijn vastberaden om hun kinderen diezelfde traditie mee te geven, ondanks de opwarming van de aarde. En dan biedt het ‘snelle’ ijs van Hard Gaat-ie uitkomst.

Want bij slechts een paar graden vrieskou krijgt de ijsclub het altijd weer voor elkaar om ijs te hebben. Dit mede dankzij de lagen kalk die ze tussen de lagen water sproeien. Het witte weerkaatst het zonlicht, waardoor het langer blijft liggen.

,,Het is mooi dat we ze dit mee kúnnen geven. De schaatstraditie hoort erbij", zegt Heleen de Jong. Ze komt uit De Lier is met haar man en kinderen direct naar de ijsbaan gekomen. ,,We zijn er echt trots op, als Lierenaren. Dat ze midden in de nacht hun best doen voor ons om die baan in orde te maken. Dat moet beloond worden natuurlijk.”

De ijsdikte werd vanmorgen live op NPO1 gemeten: 1,5 cm. Hoe lang de schaatsbaan op de Veilingweg open is kunnen de ijsmeesters nog niet zeggen. Er kan geschaatst worden zolang het ijs goed is. Gisteren ging de Piet Keyzerbaan voor het eerst deze winter open. Rond het middaguur moest de baan echter weer dicht, omdat de dooi was ingetreden.