Mooie plannen van de nieuwe coalitie, maar hoe worden ze betaald? ‘We gaan lasten niet verhogen’

groos Joke schreef over haar thuis: ‘Ik sta graag op een hoog punt in de duinen om uit te kijken over het Westland’

Joke Wageveld (63) werkt als kwaliteitsmedewerker bij Vreugdenhil Young Plants in De Lier en was in het verleden bekend als schrijfster in de lokale media en mede-auteur van boeken als ‘Geworteld in Westland.’ Vorig jaar zette ze een breicafé op in historische boerderij De Vlietwoning.

17 mei