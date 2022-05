Moslims hopen tijdens Suikerfeest op betere relaties met gemeente

Over Westlanders hoor je Ali Ahrouch (42) niet zo snel klagen. Hij is er zelf een. De inwoner van De Lier belandde als jongetje van 5 tussen de kassen en ging nooit meer weg. Zijn vader verdiende zijn geld in de kassen en zelf werkte Ahrouch onder meer bij de veiling van FloraHolland, waarmee hij zijn ‘Westlandse paspoort’ ruim heeft verdiend. Hij heeft een leuke baan, een prettig huis, een leuk gezin met twee dochters en twee zoons en prima buren. ,,Het is fijn wonen in het Westland. Het is kleinschalig en de mensen zijn nuchter. Dat bevalt me goed.”