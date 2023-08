Motorrijder overleden na ongeluk in Naaldwijk, automobilist doorgereden

Column Heb je zo’n helse tocht met een rubberboot­je overleefd, verdrink je hier

Geen zon zonder schaduw: met dit strandweer neemt ook het risico op verdrinkingen toe. Steeds als ik over zo’n tragedie lees, denk ik dat het slachtoffer waarschijnlijk een migrant is. Is dat een vooroordeel?