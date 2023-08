Motorrijder overleden na ongeluk in Naaldwijk

Vrienden starten actie voor Jasmijn, die met afgeknelde aders in haar buik moet leven

Vrienden van Jasmijn Groenewegen zijn een inzamelingsactie voor haar gestart. Al haar hele leven heeft de 20-jarige Delftse last van misselijkheid. Inmiddels is duidelijk dat Jasmijn kampt met compressies: op meerdere plekken in haar buik heeft ze afgeknelde aders.