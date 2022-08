Museum haalt kunstwerken met zwarte vrouwen weg na kritiek

Mijn Tuin Eva vergroent eigen tuin en ook haar buurt met behulp van appgroep

Eva de Tombe woont met haar gezin in een Haagse hoekwoning, met een voor-, zij- en achtertuin. In de twee jaar die ze er nu woont, is het geheel een stuk groener geworden. Geïnspireerd door haar eigen tuin wil Eva nu ook de buurt vergroenen. ,,Ik heb een appgroep aangemaakt waarin mensen planten en stekjes kunnen ruilen of uitdelen.”

21 augustus