Museum zoekt foto's van Westlandse hokken: ‘belangrijk deel van jeugdcultuur’

Het Westlands Museum is voor de nieuwe expositie hard op zoek naar actuele foto’s van hokken. Die moeten er voldoende zijn in Westland. Want honderden SRV-karren, containers en schuren zijn de afgelopen tientallen jaren gebruikt door vriendengroepen om bij elkaar te komen. Soms niet meer dan een zeecontainer met een paar oude leren banken, in andere gevallen luxe afgewerkte onderkomens met moderne geluidsinstallaties en televisieschermen.

Cafés

De expositie waar het museum aan werkt gaat over de Westlandse jeugdcultuur van 1960 tot nu. De hokken zijn daarin belangrijk en verdienen daarom een flinke plek in de tentoonstelling. Op dit moment woedt er juist een discussie in de politiek of hokken moeten verdwijnen omdat ze te veel lijken op cafés en niet passen in het bestemmingsplan.