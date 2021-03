Mustafa A. in hoger beroep in coldcasezaak Iwona Galla

Moord soms na tientallen jaren nog niet opgelost: Verdachte dan nog veroorde­len is niet altijd makkelijk

19 februari Mustafa A. staat vandaag voor de rechter op verdenking van het ombrengen van Iwona Galla in 2003 in Naaldwijk. Eerdere cold-casezaken die nieuw leven in werden geblazen, strandden alsnog. ,,Met alleen nieuw dna-bewijs kom je er niet.” Verslaggeefster Jorina Haspels is bij de zaak en twittert mee.