Muzikant in tunnel wordt aangezien voor man met jachtgeweer

Gemeente­raad praat over toekomst dorpshuis De Noviteit

11:19 De gemeenteraad praat vandaag over de Noviteit in Monster. Het bestuur van stichting Dorpshuis De Noviteit trok aan de bel. Het vreest dat het ontmoetingscentrum aan de Kloosterlaan in Monster niet kan blijven bestaan als er niets verandert.