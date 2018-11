Muzikant met hoorn wordt aangezien voor man met jachtgeweer

Maasdijker Willy Tenhage is geen onbekend figuur voor passerende automobilisten in het tunneltje. Zo'n vier tot vijf keer per week komt het lid van de Westlandse midwinterhoornblazers naar het plekje om een uurtje te oefenen. Toch snapt hij waarom sommige mensen van zijn aanwezigheid schrokken. ,,Je rijdt met snelheid een donkere tunnel in en je ziet een schim met een vreemd en groot voorwerp staan.”

Het is dan ook niet niet de eerste keer dat een hoornblazer van de vereniging wordt aangezien voor een gewapend persoon. Vorig jaar rukte de politie met meerdere politieauto's uit voor hetzelfde probleem in De Lier. Volgens Tenhage is het plekje onder de A20 echter een vaste verzamelplaats geworden voor midwinterhoornspelers en bekend onder veel Westlanders. ,,Grafittispuiters hebben zelfs een muurschildering van ons gemaakt tegen de wal van de tunnel.”

Volledig scherm De muurschildering © Politie Westland De oud-politieman, die twee jaar geleden het bijzondere blaasinstrument oppakte, kiest het afgelegen tunneltje ook bewust als oefeningsruimte vanwege de ligging. ,,Het van oorsprong Zwitserse instrument is ontworpen om via geluidsignalen van boerderij naar boerderij boodschappen over te brengen. Met tachtig tot negentig decibel is het luid genoeg dat mijn buren hier knettergek van zouden worden.”

Daarnaast is het volgens de Maasdijker ook de perfectie locatie vanwege de akoestiek. Dat vonden de toegesnelde agenten die vanmiddag op de melding afkwamen ook. Toen zij zagen dat Ten geen bedreiging vormde, mocht de muzikant een stukje spelen. Volgens de dienders klonk het muziekspel met de echo van de tunnel heel goed.