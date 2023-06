Na jaren van praten, processen en procedures gaat de Wippolderlaan eindelijk op de schop: ‘Wij zijn écht blij’

Groep van 15 mensen op de vuist bij strandtent in Hoek van Holland, politie massaal aanwezig

De politie is vanavond massaal afgegaan op een grote vechtpartij in Hoek van Holland. Daar ging een groep van zo'n vijftien man met elkaar op de vuist. Om de chaos compleet te maken, moest in de tussentijd ook nog iemand door de politie uit het water worden gehaald.