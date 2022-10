Na overlijden van haar man wil Marja niet in haar grote huis blijven: ‘Herinneringen zitten in mijn hart’

Westlandse cafés doen zuinig aan met de terrasver­war­ming

Het is slechts een klein druppeltje in een grote zee. Wie het plaatselijke energieverbruik van terrasverwarmers afzet tegen de verwarmingssystemen in de Westlandse kassen, komt al snel tot de conclusie dat het peanuts is. Toch wordt in Westland nagedacht over het terugdringen van deze energieslurpers. ,,Vroeger hadden we die dingen ook niet.”

26 oktober