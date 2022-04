Na twee jaar weer A Local Swim, inschrijving geopend

Zorgen bij zwembaden om extreme energie­prij­zen: ‘Niet tornen aan comfort van onze gasten’

De extreem hoge gasprijs heeft voor iedereen gevolgen, ook voor de zwembaden in Westland. Want om één liter water te verwarmen is al veel energie nodig. Laat staan als het om duizenden liters gaat. Er is veel onzeker, maar geen enkel bad wil de prijzen verhogen.

30 maart