Na vier jaar is ijsclub Vlietland weer open, de droom van Bas komt uit

Golfbrekers Volwasse­nen uit allerlei gemeen­schap­pen bieden hulp aan jongeren die het door corona moeilijk hebben

10 februari Protestanten, katholieken, moslims, joden, humanisten, baha’i, hindoes: volwassenen uit de verschillende gemeenschappen bieden hun hulp aan aan jongeren die door corona in de knel komen. We spraken Shamier Madhar van Interlevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer voor onze rubriek Golfbrekers over #YoungLivesZoetermeer.