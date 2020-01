Na vijf maanden keek Sonja haar vermiste kater Levi ‘diep in de oogjes’: ‘Dacht dat hij dood was’

Sonja van der Kraan was met stomheid geslagen toen ze haar tuin in keek. Daar stond Levi! Toch? Of was het de kat van de buren? ,,Hij kwam op me afrennen, sprong tegen me op en stopte niet meer met kopjes geven. 'Dat is raar', dacht ik. De kat van de buren is nooit zo aanhankelijk."