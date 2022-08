Naaldwijk is glazen ‘Rembrandt’ rijker: ‘Glas in lood is echt heel modern’

Rita Verdonk ziet maar één mogelijk­heid: ‘Mark Rutte is echt over zijn houdbaar­heids­da­tum heen’

Als Rita Verdonk in het verleden meer geduld zou hebben gehad, was ze misschien wel de eerste vrouwelijke premier van Nederland geworden. Althans, dat zegt de oud-minister zelf in een gesprek met EenVandaag. ,,Of het Torentje nog steeds lonkt? Nee, dat is echt voorbij. Ik vind het fantastisch om hier in Den Haag in de gemeenteraad te zitten.”

14 augustus