Naaldwijk zucht hele zomer onder kolossale wegwerkzaamheden

Edwin (41) leeft helemaal op bij Boeregoed: ‘Ik ben zó blij dat ik dit gevonden heb’

Edwin van der Spek (41) heeft een nierziekte en raakt daardoor snel vermoeid. Dankzij een donornier van zijn tante is hij nog onder ons, maar hele dagen werken lukt hem niet meer. Thuis zitten achter de geraniums is niks voor de geboren Lierenaar en dus is hij nu drie ochtenden in de week met veel plezier aan de slag bij Boeregoed in Naaldwijk. ,,Ik ben echt héél blij dat ik dit gevonden heb.”

4 juli