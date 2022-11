Naaldwijks kinderkoor EigenWijs wint landelijke prijs voor groepen tijdens De Muziekwedstrijd

Nieuw walhalla voor sportfana­ten: 1500 m² vol trainings­pak­ken, voetbal­schoe­nen en hockey­sticks

Het was stoppen of de grootste sportwinkel van Westland worden. Voor die keuze stonden Linda en Arthur Dessauvagie toen het huurcontract van hun zaak in de Rembrandtstraat in Naaldwijk afliep. Het werd de tweede optie en na keihard werken gaat hun nieuwe Sport2000 op de plek van de oude Jumbo in de Emmastraat vrijdag open. Wij namen alvast een kijkje in het nieuwe walhalla voor sportfanaten.

