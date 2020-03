Naaldwijkse ‘Magic Maik’ verslaat wereldtopper Van Gerwen: ‘Ik wist dat ik een kansje had’

Mogelijke besmetting verzor­gings­huis Hoek van Holland

13:19 Het Bertus Bliekhuis in Hoek van Holland is gedeeltelijk gesloten vanwege een mogelijke coronabesmetting. Via een briefje op de voordeur worden bezoekers hiervoor gewaarschuwd. Het bezoek kan niet zomaar binnenlopen. Het is nog onbekend of het gaat om een bewoner of medewerker.