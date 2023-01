Naaldwijkse Marrigjen verspilde geen energie aan ruzie of aan tegenslag

Scooters en fietsen verwoest door brand in schuur: ‘Gelukkig niemand gewond geraakt’

Frans van Staalduinen had een mooie houten schuur naast zijn huis aan de Maasdijk in ‘s-Gravenzande staan, maar die is er nu niet meer. Het bouwwerk, waarin twee scooters en zes fietsen stonden en een hoop gereedschap lag opgeslagen, is in de nacht van maandag op dinsdag volledig verzwolgen door een verwoestende vlammenzee.

24 januari