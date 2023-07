Naaldwijkse scouts leggen zelf bestrating aan bij nieuw clubgebouw in het Prinsenbos

Wie tegels inlevert, krijgt in ruil gratis tuinplan­ten

Haal de tegels uit de tuin en laat de groene planten bloeien! Met die boodschap zijn de gemeente Westland en Westland Woont Duurzaam al enige tijd in de weer. Groenere tuinen zijn goed voor de luchtkwaliteit, de opvang van CO2 en niet in de laatste plaats het waterbeheer. Het kan verleidelijk zijn om aan de actie mee te doen. Wie tegels inlevert, krijgt in ruil gratis tuinplanten.