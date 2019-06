Naaldwijkse stagiaire verdacht van zoeken naar informatie over Holleeder

Nieuwe mijlpaal voor orchi­deeënkwe­ker Ter Laak: nieuwe winkel en inspiratie­cen­trum

14:04 De toonaangevende orchideeënkwekerij Ter Laak Orchids in Wateringen opent na twee jaar bouwen een nieuwe winkel en ook een compleet nieuw inspiratiecentrum. ,,We mogen best meer uitdragen hoe mooi deze sector is.”