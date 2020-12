Naaldwijkse Thomas zet gezonde bezorgservice op met lokale producten: ‘Tijd van alleen saté of pizza is voorbij’

terugblik 2020 Waar was u toen... The Life I Live niet doorging? Festivalor­ga­ni­sa­tor Arthur Pronk dronk Corona-bier op kleedje in plantsoen

17 december Wij blikken terug op 2020 met de rubriek ‘Waar was u toen...’. Arthur Pronk is organisator van grote evenementen in Den Haag. Gedurende het etmaal van Koningsdag slaapt hij normaal gesproken drie uur en is hij de overige 21 uur in touw voor het festival The Life I Live.