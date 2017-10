Naar beneden zoeven vanaf de Domtoren

Boetes voor rijden met mobiel flink gestegen

12:41 Het aantal boetes voor het rijden met een mobiel in je hand is flink gestegen in Den Haag. Van ruim 2000 boetes in 2015 naar ruim 4000 boetes in 2016, zo blijkt uit CJIB-cijfers. Ook voor buurgemeenten Delft, Westland en Zoetermeer is het aantal boetes gestegen.