Nabestaanden stappen naar rechter vanwege ruimen rooms-katholieke begraafplaats in Naaldwijk

De gemeente Westland stelt volgens hen dat een familiegraf weliswaar gevoelswaarde heeft, maar dat een gevoel geen belang is zoals omschreven in het bestuursrecht. De twee nabestaanden zijn het hier niet mee eens, want volgens hen overstijgen de te ruimen graven het persoonlijke belang en zijn ze tevens van grote cultuur-historische en funeraire waarde.

Architectenfamilie

Het gaat onder meer om het graf van de bekende Naaldwijkse architectenfamilie Dessing. Adriaan Dessing (1883-1948) was een prominente architect en in de periode voor de oorlog betrokken bij de bouw van veel katholieke kerken. Ook was hij als gemeentearchitect van Naaldwijk de ontwerper van de sociale woningbouw in de wijk Kruisbroek. Op zondag zat Dessing aan het orgel in de katholieke Adrianuskerk.