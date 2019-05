NAM zet vol gas in op aardwarmte

In Honselersdijk wordt alweer zeven jaar aardwarmte omhoog gepompt. De laatste jaren gaan steeds meer grote bedrijven serieus kijken naar warm water uit de bodem als alternatief voor aardgas. Shell is zo'n bedrijf. Het heeft speciaal Shell Geothermie opgericht en gebruikt de kennis en kunde van de NAM. ,,De voorspelling is dat we zelfs in 2050 nog 10 tot 15 procent gas nodig hebben om in onze energiebehoefte te kunnen voorzien, maar ook wij willen energietransitie", zegt NAM-directeur Johan Atema. De maatschappij kijkt daarom al goed naar andere energievormen. De NAM is voor de helft eigendom van Shell en de andere helft van de aandelen is in handen van het Amerikaanse ExxonMobil.

Vergunningen

,,Shell Geothermie heeft in het westen al twee opsporingsvergunningen aangevraagd om te mogen boren naar aardwarmte", zegt Atema. ,,Nu is geothermie nog kleinschalig, maar er is opschaling in de sector gaande. Shell Geothermie wil met andere partijen aardwarmte ontwikkelen en het is ook goed als het potentieel van aardwarmte wordt meegenomen in de energietransitieplannen die gemeenten ontwikkelen.”



Bij de uitvoering van aardwarmteprojecten komen ook de NAM-gaslocaties weer in beeld, want daar heeft de NAM al vergunningen voor, aldus Atema. ,,Daar kunnen we voor Shell aardwarmteputten boren en ontwikkelen, als dat past in de lokale energietransitieplannen. Wij hebben de kennis en kunde daarvoor.”



