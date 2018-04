Nasleep grote brand neemt dagen in beslag

VideoDe zon schijnt deze zaterdag uitbundig, maar in Wateringen wordt het felle licht getemperd door dikke rookwolken . De zeer grote brand in een loods van afvalverwerkingsbedrijf Renewi is de oorzaak.

Ook een half etmaal na het uitbreken van de brand gaat de verspreiding van het vuur onverminderd voor. ,,De brand hadden we afgelopen nacht om drie uur onder controle,’’ zegt de woordvoerder van de brandweer. ,,Maar dat betekende nog niet dat we klaar zijn. De loods lag vol met afval en dat is uiterst brandbaar.’’

Automobilisten merken de gevolgen. Als de Wateringveldseweg om elf uur ’s ochtends weer opent, baant het verkeer zich een weg door een laaghangend wolkendek. Langs de rotonde zijn de brandweerslangen op dat moment nog volop in bedrijf. Ze vervoeren het water dat uit een aanpalende sloot wordt gepompt. ,,We hebben inmiddels een gat in de betonnen zijwand van de loods gemaakt,’’ licht de brandweerman de huidige werkzaamheden toe.



,,Met sjovels van Roweni trekken we het brandende afval stukje bij beetje naar buiten. Daar zetten we de spuit erop,’’ zegt de woordvoerder. ,,En dan gaat het weer extra roken.’’



De omvang van de loods verklaart de arbeidsintensiviteit van de klus. De opslagruimte is honderd bij vijftig meter. En tien meter hoog. De ruimte lag vol met grof huishoudelijk afval. Afkomstig van particulieren en bedrijven die de milieustraat in hun gemeente hebben bezocht. ,,Tafels, stoelen, afgeschreven kasten hout, metaal, het kan van alles zijn.

Nachtploeg

Medewerker Victor Vijfwinkel van het getroffen bedrijf roemt de medewerkers van de nachtploeg. ,,Zij ontdekten de brand heel snel. Ze sloegen direct alarm, waarna de brandweer met groot materieel uitrukte. De medewerkers hebben snel containers bij de loods afgevoerd, waarna de brandweer z’n werk kon doen. Gelukkig hebben ze de brand snel kunnen isoleren.’’

De brand woedt in opslagloods drie, vanaf de ingang gerekend de achterste op het terrein. Dit gebouw werd gebruikt voor op- en overslag van afval. Het voorste deel van de loods is mogelijk nog bruikbaar. Dat moet blijken als het terrein de komende dagen kan worden geïnspecteerd.

Terwijl de brand woedt, worden elders op het terrein de werkzaamheden reeds hervat. Vrachtwagens hervatten reeds de ritten naar hal 1, waar afval in een grote sorteerinstallatie wordt verwerkt. Ook hal 2 is ongeschonden. ,,Daar verwerken we onder meer witte steenwolmatten. Die worden vooral in de kassen gebruikt.’’

De door de brand veroorzaakte stank is indringend. ’s Nachts woeien de wolken naar Schipluiden en Den Hoorn. Nu ervaren Naaldwijk en ’s Gravenzande de gevolgen. ,,De dampen zijn niet giftig,’’ benadrukt Victor Vijfwinkel. ,,Metingen van de Milieudienst hebben dat vanochtend bevestigd. Maar lekker is anders natuurlijk.’’

Afvalverwerkingsbedrijf Renewi hoopt maandag het bedrijfsterrein te kunnen inspecteren. Victor Vijfwinkel wil niet op de zaken vooruit lopen, maar snelle herbouw ligt voor de hand. Het is hoogconjunctuur en het bedrijf, dat in Wateringen werk biedt aan 250 mensen, heeft de opslagruimte hard nodig. ,,We werken dat het aanbod van afval de laatste tijd flink groeit. Dit verklaart ook dat er vrijdagnacht mensen aan het werk waren. We hebben het gewoon hartstikke druk.’’