Natuurclubs in beroep tegen woningbouwplannen bij duinen van Monster

Westland krijgt er tot 2030 meer dan 5000 nieuwe huizen bij, maar zijn dat er genoeg?

De woningnood in Westland is zó hoog dat er nauwelijks tegenaan te bouwen is. De komende jaren tot aan 2030 zijn er zogenoemde harde plannen voor 5294 woningen in bijna alle kernen in Westland. Maar is dat wel voldoende?

21 februari