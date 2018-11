Nederlandse tuinders willen hun tomaten naar Mars schieten

,,Hou op met piekeren over 5 procent meer omzet, en ga eens nadenken over buitenaardse groenten.'' Die oproep deed Penning onlangs in Noordwijk op een bijeenkomst voor jonge werknemers in de tuinbouwsector. ,,Mars lijkt onmogelijk, maar de tuinbouw moet zijn grenzen verleggen. We willen rode tomaten telen voor de rode planeet.”



Penning deelde het podium met Bas Lansdorp van Mars One, dat binnen vijftien jaar een mens op Mars wil krijgen. Eerst moeten raketten het benodigde materiaal de ruimte in schieten. Daarna volgen in 2031 vijf teams van vier astronauten. Zij moeten er de rest van hun leven doorbrengen.



Buitenaardse kolonies lijken een vreemd doel voor tuinders. Penning wijst echter op het belang van circulaire landbouw, waarin alles wordt hergebruikt; een idee dat in de tuinbouw nog niet echt leeft. ,,Daarom heb je een metafoor nodig, een onmogelijke droom. In Nederland is circulaire landbouw geen noodzaak, op Mars wel. Als je die noodzaak benadrukt, ontwikkel je technieken die ook op aarde bruikbaar zijn.''