Negen personen krijgen toegangsverbod voor terrein Verburch na vechtpartij

column De Stones deden veel met mij

In een poging de spanning op de boog wat te reduceren ben ik, samen met mijn vrouw, donderdag in Groningen beland. Dat er niks boven Groningen gaat is echt wat ver gezocht, maar het moet gezegd: in deze periode biedt het Groninger museum een schitterende expositie waarin we ons samen een paar uur hebben ondergedompeld.