Nergens op de wereld wordt zo weinig water gebruikt voor telen van kilo tomaten als hier: ‘We krijgen te weinig waardering’

,,Maar de kassen in het Westland zullen blijven. We moeten alleen veel beter gaan uitleggen hoe belangrijk ze zijn.” De Westlandse wethouder Albert Abee doet deze toekomstbespiegelingen naar aanleiding van de tuinbouwvisie 2040. Het gaat wat Abee betreft vooral ook over de toekomst van de gemeente, die economisch nog altijd grotendeels afhankelijk is van de glastuinbouw. De komende twintig jaar zal dat niet anders zijn, is de verwachting. De economische motor - goed voor 70.000 banen - heeft echter behoefte aan zorgvuldig onderhoud om die positie te bestendigen.