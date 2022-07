Nick verliest meubelmakerij bij brand, maar hoopt met crowdfunding opnieuw te kunnen beginnen

Meer bouwen en meer belasting in Mid­den-Delfland: ‘Nog maar de vraag of ze het kunnen waarmaken’

Tot 2030 moeten er 75 woningen per jaar bij worden gebouwd, bewoners gaan toeristenbelasting betalen en iedereen moet mee kunnen doen in Midden-Delfland. Het nieuwe gemeentebestuur met VVD, CDA en D66 staat in de startblokken om aan het werk te gaan. Maar raadslid Ed Roeling van verkiezingswinnaar Mijn Partij, die denkt juist nú aan stoppen. ,,Ik vraag me af of het nog zin heeft.”

1 juli