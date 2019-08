Niet alleen de kip uit Kashmir, maar ook Ton is een mysterie

Het is een mysterie wat zich ontvouwt aan de Herenstraat 14 in Monster. Sinds begin dit jaar wordt hier onder de naam Curry's & Tandoori Indiaas gekookt. Het menu staat op internet en dat zegt Kashmiri chicken bij code C32. Een onverwachte traktatie uit een conflictgebied bestaande uit curry met kipfilet, zoete room, kokos, mango en lychee. Nooit gegeten, dus op naar Monster! We moeten die kip ook wel zelf halen, want Curry's & Tandoori bezorgt alleen in Westland. Blijkbaar zijn we niet de enige Hagenezen in Monster, zo leert de website van het restaurant. 'Vele toegewijzde klanten komen uit alle hoeken van Den Haag en Nederland aan de authentieke smaken van ons restaurant te ervaren', is er uit de vertaalmachine van Google gerold bij een waarschijnlijk in Hindi opgestelde aanbeveling.

Eenmaal in de Molenstraat worden we even op het verkeerde been gezet. Boven nummer 14 staat weliswaar deels het logo van Curry's & Tandoori, maar de zaak oogt verder als een Nederlandse snackbar. 'Ton's Snacks' heet het tentje ineens. We begrijpen er niets van, maar de man die op een plastic kuipstoeltje voor de lege zaak zit - en ongetwijfeld geen Ton heet - wenkt ons naar binnen. Hij roept iets naar achteren en dan komt een ander, al even vriendelijk Indiaas baasje aangestiefeld. Ja, we zitten toch goed: de curry komt uit de onzichtbare keuken achter de snackbar en hij gaat voor ons een potje Kashmir koken. 'Het is zoet', geeft hij er als waarschuwing bij. Maakt niet uit, we zijn al blij genoeg geluksgetal 32 te verzilveren op deze bijzondere plek. En ja, we willen hier eten, aan het tafeltje onder de replica van het schilderij La vase de mauve van Claude Monet.

Een kwartier later staan keurig drie borden op tafel: één met de curry, één met pilav rijst en een leeg bord om te mengen. De bijbehorende drankjes moet je echter bij 'Ton' bestellen, terwijl de rekening weer op een gemeenschappelijk handgeschreven briefje gaat.

Werkelijk alles is wonderlijk hier. Zo kost het gerechtje €15,75. Voor 375.000 euro krijg je het hele pand erbij, want Molenstraat 14 staat al een tijdje te koop.

Eén tip voor wie zich hier overgeeft aan nummer 32: surf na de curry niet naar de foto's op Funda. De zolder met onopgemaakt bed, de verwilderde tuin met de berg grofvuil en de beige wc met lege statiegeldflessen prikkelen alles, maar niet bepaald de smaakpapillen.