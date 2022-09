Niet alleen maar kommer en kwel in een hospice: ‘Er wordt hier ook veel gelachen’

Gratis energies­cans voor kantoorpan­den van meer dan 100 vierkante meter

Alle kantoorpanden van minimaal 100 vierkante meter in Nederland moeten vanaf 1 januari 2023 minimaal energielabel C of beter hebben om kantoorfuncties uit te mogen blijven voeren. Om te kijken of ze goed zitten kunnen vastgoedeigenaren of huurders van kantoorpanden in Westland tot en met 30 november een gratis scan aanvragen om het energielabel van hun pand te laten bepalen.

22 september