Nieuw leven voor aloude fancy fair: ‘Er moet weer reuring komen in Monster’

,,Tijdens corona was het stil in OJOS en Fata Morgana”, verklaart Rob van der Burg, één van de organisatoren van de Machutus Multi Fair, kortweg MMF. ,,En dat wordt gemist. Er mag nu wel weer wat meer reuring komen.” En reuring moet je maken. Van vrijdag 1 tot en met zondag 3 april is er daarom van alles te doen in Monster. ,,Het mag een werkwoord worden”, vindt Van der Burg; ,,Laten we gezellig gaan MMF’en.”