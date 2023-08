Nieuw pleidooi voor behoud van zwembad Het Westerhonk: ‘Veel gebruikers zijn erg verdrietig als bad sluit’

Statushou­ders in hotel kunnen niet doorstro­men: ‘Haast maken met die flexwonin­gen’

Westland staat er goed op bij de provincie Zuid-Holland en het COA, het Centraal Orgaan opvang van asielzoekers, want de gemeente heeft in de eerste helft van dit jaar veel meer statushouders opgevangen dan zou moeten. Dat komt vooral door de aankoop van het Carlton Hotel in Naaldwijk. Wat nou als dat hotel vol is en mensen moeten doorstromen naar een andere woning? ,,We moeten echt haast maken met die flexwoningen.”