Nieuw team duikt in woonomstandigheden arbeidsmigranten; eerste controle levert ‘aandachtspunten’ op

Waar de gemeente Westland, samen met de politie, de Nederlandse Arbeidsinspectie, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en Veiligheidsregio Haaglanden is binnengevallen, is niet bekend. ,,Om privacyredenen kunnen we dat niet zeggen”, legt een woordvoerder uit. ,,Ook details over de grootte van de locatie of in welke kern die ligt, kunnen we niet uitweiden.”

Het is de eerste controle van het Westlands Controle Team. Dat team, dat opereert met de gemeente als regisseur, controleert of de (brand)veiligheid in de woonlocaties in orde is, of de arbeidsmigranten zijn ingeschreven en of de woonomstandigheden voldoen aan de eisen. Bij deze locatie kwamen een aantal ‘aandachtspunten’ naar boven. Elke instantie gaat afzonderlijk van elkaar aan de slag met de overtredingen vanuit de eigen bevoegdheid.

Quote Onderne­mers zitten niet te wachten op oneerlijke concurren­tie, reputatie­scha­de, brandge­vaar of aantasting van de leefomge­ving Bouke Arends, Burgemeester

Westland wil meer zicht krijgen op mogelijke criminaliteit in het bedrijfsleven. Daarom gaat de gemeente nu preventief controleren op locaties die gevoelig kunnen zijn voor zulke ondermijning. ,,Ondernemers zitten niet te wachten op oneerlijke concurrentie, reputatieschade, brandgevaar of aantasting van de leefomgeving. Werknemers moeten hun werk in een veilige omgeving kunnen doen en daarvoor een eerlijk loon ontvangen. En arbeidsmigranten moeten hier veilig kunnen wonen”, aldus burgemeester Bouke Arends.

De komende tijd volgen meer controles door het Westlands Controle Team, onder andere op bedrijventerreinen en in het agrarisch gebied.

