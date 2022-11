Nieuw walhalla voor sportfanaten: 1500 m² vol trainingspakken, voetbalschoenen en hockeysticks

Geen groene haag in middenberm Kruisbroek­weg, maar hek verplaat­sen naar fietspad nog wel optie

Er komt geen groenstrook in de middenberm van de Kruisbroekweg in Naaldwijk in plaats van het lange hek dat er nu staat. En de mogelijkheid om linksaf te slaan vanuit de woonwijk is ook geen optie. Het enige wat nog zou kunnen is het hek verplaatsen naar de strook tussen het fietspad en de rijbaan om de veiligheid voor fietsers te behouden.

