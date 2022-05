Nieuw Westlands gemeentebestuur kan aan de bak: meer starterswoningen, meer groen en weg met de gele zakken

Westland een week lang op de landelijke televisie: promotie drie grote evenemen­ten in mei en juni

Westland staat vanaf zaterdag een week lang door heel Nederland in de schijnwerpers met een advertentie op de landelijke televisie. Bezoek Westland wil drie grote publieksevenementen in mei en juni flink promoten en laten zien dat Westland trots is op de glastuinbouw. De advertentie is mogelijk gemaakt door financiering uit de Westland Agenda III van de gemeente Westland.

14 mei