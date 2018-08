Nieuw 'WK': zo snel mogelijk band wisselen

Hoe serieus is dit WK?

,,Nou, het is eigenlijk een toevoeging aan ons evenement volgende week op de braderie in Naaldwijk (van 22 tot en met 25 augustus, red.). Voorgaande jaren stonden we daar met een standje. Nu pakken we het groter aan, met een 'veiligheidscircuit'. Dat organiseren we samen met een aantal andere partijen.''

Wat is het veiligheidscircuit?

,,Veiligheid in het verkeer is belangrijk. Dat willen we het publiek laten ervaren. We hebben onder meer een kantelsimulator staan. Die zet de auto op zijn kant. Dan voel je hoe dat is en kun je oefenen hoe je op een veilige manier uitstapt.''

Maar terugkomend op het WK, moet ik ervoor trainen?

,,Dat hoeft niet. Iedereen kan meedoen.''

Hoe kan ik winnen?

,,Door zo snel mogelijk een band te wisselen, zelfstandig, met een moersleutel. Voor de veiligheid staat er een monteur bij. Die kan eventueel tips geven.''

Wat is een beetje een snelle tijd, in het banden wisselen?

,,Daar hebben wij het hier ook over gehad. Ik durf het niet te zeggen. Ik schat dat ik er zelf zo'n vijf minuten voor nodig heb, ik heb het nog nooit gedaan. Een ander doet het misschien in een paar seconden.''

Doen jullie dit voor het eerst?

,,Ja, we wilden dus wat anders dit keer. Een collega kwam hiermee. Ik denk dat het superleuk is. In mijn eigen omgeving hoor ik al enthousiaste reacties.''