Nieuwe actie van Jeanet: moederdagtaart om geld in te zamelen in de strijd tegen ALS

waterberging Wethouder Gardien verdedigt omstreden miljoenen­in­ves­te­ring te vuur en te zwaard

Gooien we miljoenen in de sloot of is het besluit tot de mogelijke aanleg van een waterberging in Naaldwijk juist verstandig? Die vraag staat dinsdag centraal tijdens een extra gemeenteraadsvergadering. Vertrekkend wethouder Cobie Gardien (LPF) kondigt aan het inmiddels omstreden voorstel met vuur te verdedigen. ,,Als de raad nee zegt, hebben we niks.”

19 april