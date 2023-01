Nieuwe basisschool Waalcampus is groot succes, maar loopt tegen grenzen aan: ‘Oplossing met nieuwbouw’

Amar maakt film over wat ‘thuis’ voor hem betekent: ‘Behoorde voor het eerst tot een meerder­heid’

Hij groeide op in de Haagse Schilderswijk, maar wist van jongs af aan dat hij anders was dan de meeste Nederlanders. Zijn hele leven vraagt filmmaker Amar Somaroo zich al af wie hij nou is en wat ‘thuis’ voor hem betekent. Hij reisde de wereld af op zoek naar antwoorden en maakte daar een documentaire van: The Place I Call Home. ,,Iedereen leek daar op mij, dat gaf een prettig gevoel.”

25 januari